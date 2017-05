Nieuwe site VVV moet miljoen extra bezoekers trekken (video)

Miljoen

De website van VVV Zeeland trekt nu jaarlijks nog 3,5 miljoen bezoekers. In 2019 moet dit aantal op de 4,5 miljoen zitten. De site met allerlei informatie voor de vakantieganger werd in 2013 nog maar 1,9 miljoen keer bekeken.



Beeld

Grootste verandering in vergelijking met de oude site is het beeld. Nu zijn er op de openingspagina's vooral beelden te zien van mooie plekjes in Zeeland. Volgens Patrick Polie van VVV Zeeland moet het de toerist inspireren om uiteindelijk voor de provincie te kiezen.



Potentieel

De site is in het Nederlands, Duits en het Engels te lezen. Binnenkort komt daar nog de Franse taal bij, maar daar blijft het bij volgens Polie. "We zien dat er vooral in België, Duitsland en Nederland nog erg veel potentieel zit in vakantiegangers."

App

Vanaf vandaag is de website ook via een speciale app te bekijken waar als extra ook reisgidsen van de provincie in zijn opgenomen. Via zogenoemde parelroutes kun je fietsen en wandelen langs mooie plekken. De app laat je via video's zien waarom die locatie zo bijzonder is.



BZ'ers

Bekende Zeeuwen, zoals Bart van der Weijden van Racoon en Syrco Bakker van Pure C, zijn een soort van ambassadeur en vertellen over hun favoriete plekken in de provincie. Ook onbekende Zeeuwen laten zien wat er zo mooi is aan Zeeland.