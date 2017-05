Na 25 jaar een verharde landingsbaan voor Midden-Zeeland (video)

ARNEMUIDEN - Ruim 25 jaar hebben ze er op gewacht bij Vliegveld Midden-Zeeland: maandag is begonnen met de aanleg van een verharde start- en landingsbaan. De landingsbaan wordt gemaakt van gemalen vezels van oude kunststofvoetbalvelden, en moet over zo'n drie maanden klaar zijn voor gebruik.

Vezels verstevigen gras

Die vezels liggen straks als korrels onder het gras en verstevigen de landings- en startbaan. Aan onderhoud kost het niet meer dan nu: het gras op de vezels hoeft alleen maar te worden gemaaid, zoals dat nu ook al gebeurt. Er werd maandag druk gras weggefreesd van de oude baan over een lengte van duizend bij dertig meter. Eronder worden drainagepijpen aangelegd zodat het water makkelijk wegstroomt.



400.000 euro

Asfalt zou te duur in het onderhoud worden en is niet nodig voor het vliegveld, want het blijft een recreatief vliegveld en het wordt niet commerciëler voor grotere en zwaardere vliegtuigen. De aanleg van de baan gaat 400.000 euro kosten, en wordt volgens directeur Enno Belderok gefinancierd door de aandeelhouders.

25 jaar

Enno Belderok is als directeur ruim drie jaar bezig geweest met de verharde landingsbaan, maar de wens om de baan te verharden speelt al veel langer. Feit is dat al in 2013 werd gezegd dat de verharde landingsbaan er zou komen in 2014, maar het speelt dus al 25 jaar.



Minder schade

Het voordeel van de verharde baan is dat het vliegveld langer open kan blijven in natte periodes en dat er minder schade aan de baan (het gras) ontstaat. Het is niet zo dat er nu grotere vliegtuigen kunnen landen.