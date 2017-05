Felle discussie over regels en risico's van alcohol in kantines

Gemoederen liepen soms op

De gemoederen liepen soms hoog op: een beheerder van een kantine vertelde dat als hij een tree bier verkoopt en iemand loopt daarmee naar een terras, hij niet kan checken of daar een minderjarige zit. "Wat moet ik dan doen", vroeg hij zich af. "Juist daarom is deze avond", zegt Ellen Jansen van de gemeente Kapelle. "We hopen dat de aanwezigen hier met ons rond de tafel gaan zitten en we met oplossingen komen".



Wet overtreden

De bijeenkomst ‘Alcohol in de kantine: regels en risico’s’ was in Dorpshuis de Vroone in Kapelle. Centrale vraag: Misschien (her)ken je als barvrijwilliger het dilemma: of je toch even een biertje wil tappen voor het winnende jeugdteam? Of voor degene van wie je weet dat ie zo achter het stuur stapt? De bekende sociale druk. Doe je dit, dan overtreed je de wet. Hoe ga je daar als vrijwilliger en als vrijwilligersorganisatie op een goede manier mee om?



Leeftijd voor alcohol 18 jaar

Slechts 15 procent van Nederlandse sportverenigingen leeft actief de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar na. Verenigingen lopen hierdoor risico op flinke boetes. De leeftijd voor het kopen van alcohol is per 1 januari 2014 naar 18 jaar gegaan. Ook in de kantine van een vereniging of stichting betekent dit dat er alleen alcohol geschonken mag worden aan personen van 18 jaar en ouder. Zo zijn er meer regels rondom het schenken van alcohol. Tijdens de bijeenkomst werd ingegaan op die wet- en regelgeving. Ook kregen vrijwilligers handige tips en tools om binnen hun vereniging mee aan de slag te gaan.



Marius de Nobel in gesprek met Ellen Jansen van de gemeente Kapelle.