Zeeland wordt wakker: landingsbaan, alcohol en logo

Goedemorgen! Het is dinsdag 8 mei en dit is het nieuws in Zeeland.

Verharde baan

Ruim 25 jaar hebben ze er op gewacht bij Vliegveld Midden-Zeeland: er komt een verharde start- en landingsbaan. De landingsbaan wordt gemaakt van gemalen vezels van oude kunststofvoetbalvelden, en moet over zo'n drie maanden klaar zijn voor gebruik.



Alcohol

In de gemeenten Kapelle, Goes, Borsele en Reimerswaal zijn er signalen dat er alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18 jaar en dat volwassenen na een bezoek aan een vereniging in hun auto stappen met te veel alcohol op. De gemeenten willen daar wat aan gaan doen en hielden daarom maandagavond een bijeenkomst voor vrijwilligers en beheerders van kantines en verenigingen.



Zeeuws-Vlaanderen vergeten

Het is niet de eerste keer, en waarschijnlijk ook niet de laatste. Zeeuws-Vlaanderen is vergeten in het logo van de christelijke stichting Youth Alive. "Het spijt ons heel erg dat we Zeeuws-Vlaanderen zijn vergeten", reageert voorzitter Giovanni Veldhuis van Youth Alive. "Dit logo hebben we al meer dan tien jaar, maar niemand heeft ons hier in die tijd op gewezen."



Foto: Leonie Moerdijk



Het weer

Het wordt vandaag zonnig en droog. Bij een zwakke tot matige noorden- tot noordwestenwind wordt het 12 graden op de stranden tot maximaal 14 graden dieper landinwaarts.