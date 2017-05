Laatste kunstje van het Scheldeloodsenkoor (video)

Het laatste optreden?

Het koor is de laatste jaren behoorlijk geslonken, de gemiddelde leeftijd van de koorleden is 70+. Er vallen regelmatig mensen weg en nieuwe loodsen melden zich niet. Het concert in Vlissingen zou zomaar hun laatste grote optreden kunnen zijn.



Dirigent

Zanger en dirigent Rob van der Meule nam twee jaar geleden de plaats in van Leon Bours, die meer dan 20 jaar dirigent van het koor was en in 2015 plotseling overleed. Van der Meule zal tijdens het jubileumconcert ook het Zeeuws orkest dirigeren.

Zeeuwse koren

Voor het jubileumconcert hebben ze leden van andere Zeeuwse koren gevraagd hen te komen versterken zodat ze in elk geval nog één keer klinken zoals in de gloriejaren toen de zeemansliederen met tachtig man sterk ten gehore werden gebracht.



Oprichting koor

Het Scheldeloodsenkoor werd in 1972 opgericht door Albert Veldkamp. Hij hoorde muziek van een Shantykoor uit Duitsland en kreeg zijn collega-loodsen zover om een gelegenheidskoor te vormen voor een muziekavond bij de Loodsensoïciteit aan de Boulevard in Vlissingen. Albert Veldkamp is inmiddels 91 jaar en zingt nog steeds, hij is tevens erevoorzitter van het Scheldeloodsenkoor.