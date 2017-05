Tbs van verkrachter met twee jaar verlengd

Onvoldoende gemotiveerd

Volgens de rechtbank blijkt uit rapporten dat de man onvoldoende gemotiveerd is tijdens zijn behandelingen. Ook wordt hem aangerekend dat hij de reclassering niet op de hoogte heeft gebracht van veranderingen in zijn woonsituatie.



Aanrandingen en verkrachtingen

Begin 2002 was Zeeland in de ban van een reeks aanrandingen en verkrachtingen. De slachtoffers werden in een bosrijke omgeving overvallen door een man, die zich daarna aan hen vergreep. Onder de slachtoffers waren drie meisjes van 13 jaar oud.



Gedragsstoornis

In totaal werd er zestien keer aangifte gedaan tegen de man. De aanrandingen vonden plaats in en rond Vlissingen, Middelburg en Oost-Souburg. Volgens het psychiatrisch rapport lijdt hij aan een gedragsstoornis.



Meer vrijheid

De man kreeg een gevangenisstraf van drie jaar met tbs. In 2015 kreeg hij meer vrijheid, zo mocht hij de tbs-kliniek verlaten als hij zich zou houden aan de voorwaarden van de reclassering.



Nieuwe vriendin

Maar volgens het Openbaar Ministerie heeft hij zich niet aan die afspraken gehouden. Zo had hij niet gemeld dat zijn relatie uit was en dat hij een nieuwe vriendin had, met wie hij samenwoonde. Sindsdien zit hij opnieuw in de tbs-kliniek.



In verwachting

De 33-jarige man, die inmiddels in Delft woont, heeft een baan en een vriendin. Zij is nu in verwachting van hun kind. Daarom pleitte de advocaat van de man ervoor om hem in vrijheid zijn leven verder op te laten bouwen. Maar de rechtbank ging daar dus niet in mee. De man overweegt nu om in hoger beroep te gaan tegen deze uitspraak.



